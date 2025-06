Zwölf Jahre haben sie auf diesen Tag hingearbeitet – und je höher die Klassenstufe wurde, desto anspruchsvoller gestaltete sich der Unterrichtsstoff. Doch nun ist es geschafft: 52 junge Frauen und Männer am Thüringischen Rhön-Gymnasium in Kaltensundheim nahmen am Samstagabend in der Hochrhönhalle in Frankenheim zur Feierstunde beim Abi-Ball ihre Abschlusszeugnisse entgegen. Das Motto der Zwölfer diesmal: „Abios Amigos: Zwölf Jahre Siesta – jetzt kommt Fiesta“.