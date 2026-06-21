Kaum die Reifezeugnisse bekommen, heißt es für die Abiturienten schnell den Chic abzulegen und sich für das große Spektakel entsprechend zu rüsten, denn es wird nass werden. Freuen können sich die Abiturienten des Jahrgangs 2026 zu Recht. Schulleiter Andreas Butz schätzt sie als einen „sehr engagierten und kreativen Jahrgang.“ 49 haben die Prüfung bestanden, darunter Neun mit den Noten zwischen 1,0 und 1,5, nennt er das Spitzenergebnis und setzt noch eins drauf: Die Höchstpunktzahl bei den Prüfungen wurden 21mal erreicht.