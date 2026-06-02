Die Termine für die großen Ferien liegen zwischen Ende Juni und Mitte September. Ziel ist, die Reisewelle auseinanderzuziehen. Für 14 der 16 Länder ändern sich die Termine jährlich, so dass alle über die Jahre mal etwas früher oder später dran sind. Ausnahmen sind Bayern und Baden-Württemberg, die immer den August und den halben September frei haben. Im vergangenen Jahr gab es wieder einmal Forderungen, dass die beiden Südländer bei der Rotation mitmachen sollten. Doch die beiden Landesregierungen sagten Nein.