Erfurt (dpa/th) - Thüringens Bildungsministerium hat das Aus für das Thüringenkolleg in Weimar mit Kosten und niedrigen Absolventenzahlen gerechtfertigt. "Der Thüringer Rechnungshof hat den Betrieb des Thüringenkollegs Weimar geprüft und das Ministerium zur Schließung aufgefordert", teilte ein Sprecher des Bildungsministeriums auf Anfrage mit. Die jährlichen Kosten beliefen sich den Angaben nach auf rund eine Million Euro. Im vergangenen Schuljahr habe es 25 Absolventen gegeben. "Im Jahrgang davor erreichten nur 9 von 27 aufgenommenen Kollegiaten das Abitur", so der Sprecher.