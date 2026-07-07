München - Die Notenschnitte der Abiturientinnen und Abiturienten sind zu gut - findet der Ehrenpräsident des Deutschen Lehrerverbands, Heinz-Peter Meidinger. "Schon jetzt reicht selbst ein bayerisches 1,0-Abitur nicht mehr aus, um über die Leistungsschiene sicher einen Medizinstudienplatz zu ergattern", sagte er im Interview mit der Mediengruppe Bayern. "Letztendlich wird dieser Weg zu einer massiven Entwertung des Abiturs und allgemeinen Hochschuleingangsprüfungen führen." Es werde zunehmend schwieriger, "in dieser Bestnotenflut die wirklichen Spitzenschüler zu erkennen".