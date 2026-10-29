Eigentlich hatten sich die Zuschauer am Samstag, 26. September, auf einen längeren Tischtennisabend in der Halle eingestellt, in welcher der TTSV Grün-Weiß Immelborn seine Heimspiele austrägt. Doch nach 75 Minuten ist das Spiel bei einer 4:1-Führung für den Neuling Geschichte, weil Kevin Meierhof, der Kapitän des TTZ Sponeta Erfurt, die Partie bei diesem Rückstand abbricht und Protest einlegt. Die Bedingungen entsprächen nicht denen für eine solche Spielklasse notwendigen, lautet seine Begründung. Den Protest notiert Meierhof im Spielformular online und führt unter anderem an: Luftfeuchtigkeit viel zu hoch, Ballabsprung immer unterschiedlich, Spinkontrolle nicht annähernd im Normbereich und Boden extrem rutschig.