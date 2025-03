Sechs Infizierte gab es und 69 Kontaktpersonen. Gemessen an dem, was in späteren Corona-Wellen kam, war das nichts. Aber die Pandemie hatte gerade erst begonnen. Niemand wusste, wie gefährlich das Virus ist. Und so beschloss Ilmkreis-Landrätin Petra Enders (parteilos) die 900-Einwohner-Gemeinde Neustadt am Rennsteig unter Quarantäne zu stellen. Am 22. März 2020 war das, einem Sonntag.