Es war im Jahr 2012, als das erste Kurzfilmfestival in Ilmenau zelebriert wurde. Beim Film-Leben-Festival gab es an mehreren Tagen verschiedene, meist nur wenige Minuten lange Kurzfilme an verschiedensten filmuntypischen Orten in der Stadt zu sehen: Ein Saal im Amtsgericht, die Jakobuskirche, der Stadtpark, ein Reiterhof, der Marktplatz – alle wurden zum Kinosaal der außergewöhnlichen Art. Die letzten Kurzfilme flimmerten 2022. Seitdem hat jemand auf Pause gedrückt.