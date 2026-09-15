Abgehängt ohne App? Digitaler Zugang zu Arztterminen wird zur Hürde für Ältere

Klar ist, dass natürlich nicht nur die Arzttermine betroffen sind. Auch beim Parken kann es offline schwierig werden, da Parkgebühren immer öfter nur noch per Apps bezahlt werden könnten. Beim Shoppen gibt es häufig online die günstigeren Angebote. Und auch beim Ticketkauf, egal ob für Konzerte, Kino oder die Bahn, ist man im Internet günstiger oder schneller dran.

Unterdessen will etwa die Stadt Frankfurt ältere Menschen stärker am digitalen Alltag teilhaben lassen. Diejenigen mit weniger Geld können ab Oktober sogar einen Zuschuss in Höhe von 250 Euro für Smartphone oder Laptop beantragen. Zudem gibt es generell Schulungsangebote.

Aber wie viele (ältere Menschen) sind überhaupt offline?

Laut dem Statistischen Bundesamt in Wiesbaden waren Stand 2025 bundesweit einige Millionen Menschen nach eigenen Angaben noch nie im Internet. Gut drei Prozent der Menschen im Alter zwischen 16 und 74 Jahren seien sogenannte Offliner - "sie hatten noch nie das Internet genutzt", erklären die Statistiker. Das entspreche knapp 2,1 Millionen Menschen.

Besonders viele "Offliner" gab es demnach erwartungsgemäß unter den älteren Menschen. "Am größten war der Anteil derer, die das Internet noch nie genutzt haben, in der Altersgruppe der 65- bis 74-Jährigen: Hier war 2025 rund ein Zehntel (zehn Prozent) offline."