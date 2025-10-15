Eine Steinbach-Hallenberger Delegation weilte kürzlich bei einem außergewöhnlichen Sammler in Dortmund. Bei Klaus Biermann seien sie der Faszination Korkenzieher erlegen, beschreibt Museumschefin Tanja König den Ausflug. Gemeinsam mit Bürgermeister Markus Böttcher habe sie einen besonderen Einblick in die Welt der Zapfenzieher erhalten. Biermann sei ein leidenschaftlicher Sammler, der mit einer beeindruckenden Privatsammlung aufwarten kann.