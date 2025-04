„Alle Wege führen nach Rom.“ Dieser Satz stammt vom französischen Schriftsteller Jean de La Fontaine (1621-1695). Allerdings sind weder Goldisthal noch Scheibe-Alsbach die Residenz des Heiligen Stuhls, wo nach dem Tod von Franziskus schon bald wieder weißer Rauch aufsteigen wird. Da die Variante über Steinheid momentan gesperrt ist und in Neuhaus am Rennweg einen eine Großbaustelle erwartet, muss man – aus Sonneberg kommend – die Trasse über die Bundesstraße 89 nehmen und in Grümpen Richtung Norden abbiegen.