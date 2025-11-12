Bald ist Weihnachten. Und so beginnt die Jagd um die besten, schönsten und teuersten Geschenke für die Liebsten. Doch in anderen Ländern gibt es Familien, da ist nicht mal Geld für einen kleinen Teddybären als Weihnachtsgeschenk übrig – die Kinder leben in Armut, es mangelt an allem. Sogar an hier üblichen Alltagsdingen für Körperhygiene oder den Schulbesuch. Um auch diesen Kindern eine Freude zu bereiten, geht die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ in die nächste Runde. Auch im Ilm-Kreis können in dieser Woche die gepackten Kartons abgegeben werden.