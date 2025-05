Abfallwirtschaft Wertstoffhof oder Gelbe Tonne - was ist umweltfreundlicher?

Bewährtes System nicht ändern

In anderen Landkreisen und Städten will man dagegen nichts ändern: "Leichtverpackungsmüll wird in Rosenheim an den über 80 im Stadtgebiet verteilten Wertstoffinseln gesammelt, im Jahr 2024 insgesamt 2358 Tonnen. Dieses Bringsystem ist etabliert und hat sich über die Jahre bewährt", heißt es etwa in Rosenheim.