Am Montagnachmittag haben sich der Ausschuss für Natur, Umwelt, Landwirtschaft und Forsten des Kreistages sowie der Betriebsausschuss des Abfallwirtschaftsbetriebes (AIK) zu einer gemeinsamen Sitzung getroffen – unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Ihr Thema: Die neuen Abfallgebühren, die ab 1. Januar im Ilm-Kreis gelten sollen. Dass diese steigen werden, ist seit Monaten bekannt. Aus der genauen Höhe machte der AIK bisher ein Geheimnis, verwies auf noch laufende Kalkulationen.