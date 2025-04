München/Weiden - Bis zum Sommer soll mutmaßlich illegal in Tschechien entsorgter Müll aus Bayern in den Freistaat zurückgeholt werden. Wie das bayerische Umweltministerium berichtete, hat Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler) seinem tschechischen Amtskollegen Petr Hladík zugesichert, dass die Weichen für die Rückholung gestellt seien. "Die Angelegenheit sollte damit in den kommenden acht bis rund zehn Wochen erledigt werden", sagte ein Sprecher des Ministeriums in München.