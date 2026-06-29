Abfallbeseitigung: Mehr als 1.000 Tonnen illegaler Müll in Thüringen entsorgt

Erfurt (dpa/th) - In Thüringen ist im vergangenen Jahr mehr Müll illegal entsorgt worden. Die für die Abfallbeseitigung zuständigen Landkreise und kreisfreien Städte mussten 2025 mehr als 1.000 Tonnen illegal abgelagerte Abfälle entsorgen, wie aus einer Antwort des Umweltministeriums auf eine Anfrage der AfD-Abgeordneten Nadine Hoffmann hervorgeht. Die Kosten dafür beliefen sich auf rund 740.000 Euro. 2024 waren noch rund 800 Tonnen Müll beseitigt worden. Die Entsorgungskosten lagen damals bei knapp 800.000 Euro.