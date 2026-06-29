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Abfallbeseitigung Mehr als 1.000 Tonnen illegaler Müll in Thüringen entsorgt

Elektroschrott, Bauschutt, Öl: Illegale Müllablagerungen sind ein wachsendes Problem in Thüringen und kosten die Kommunen viel Geld.

Abfallbeseitigung: Mehr als 1.000 Tonnen illegaler Müll in Thüringen entsorgt
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In Thüringen wird mehr illegaler Müll entsorgt. (Archivbild) Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/ZB

Erfurt (dpa/th) - In Thüringen ist im vergangenen Jahr mehr Müll illegal entsorgt worden. Die für die Abfallbeseitigung zuständigen Landkreise und kreisfreien Städte mussten 2025 mehr als 1.000 Tonnen illegal abgelagerte Abfälle entsorgen, wie aus einer Antwort des Umweltministeriums auf eine Anfrage der AfD-Abgeordneten Nadine Hoffmann hervorgeht. Die Kosten dafür beliefen sich auf rund 740.000 Euro. 2024 waren noch rund 800 Tonnen Müll beseitigt worden. Die Entsorgungskosten lagen damals bei knapp 800.000 Euro.

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Den Angaben nach wurden vor allem Hausmüll, Bauschutt, Altreifen sowie
Elektroaltgeräte illegal entsorgt. In einigen Fällen kam es nach Angaben der Landesregierung auch zu Umweltbeeinträchtigungen, etwa durch ausgelaufenes Öl. Im Zusammenhang mit illegalen Müllablagerungen wurden im vergangenen Jahr mehr als 530 Ordnungswidrigkeits- und Strafverfahren eingeleitet. Über die App "Meine Umwelt" gingen im vergangenen Jahr 2.089 Meldungen zu illegalen Müllablagerungen ein.

Die umweltpolitische Sprecherin der AfD-Fraktion, Nadine Hoffmann, forderte angesichts der Entwicklung stärkere Maßnahmen zur Verhinderung illegaler Müllablagerungen. Die Meldung über eine App sei zwar hilfreich bei der Auffindung von Müll, stelle aber keine Präventionsmaßnahme dar. Die Landesregierung solle stärker aufklären und prüfen, ob höhere Bußgelder notwendig seien.