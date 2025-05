Hoch auf dem gelben Wagen, einem Tieflader der Pressnitztalbahn, stand die Schmalspurlok 99 4802 am Mittwoch vor dem Dampflokwerk in Meiningen. Bereit zur Abfahrt nach Putbus zur Rügenschen Bäder-Bahn. Dort gehört sie hin, genauer gesagt auf die Eisenbahnstrecke von Putbus nach Göhren. In der Nacht zum Donnerstag trat sie die Heimreise an. Der Kessel der 1938 gebauten Schmalspurlok war zuvor in der DB Fahrzeuginstandhaltung, Werk Meiningen, untersucht worden. Diese Revision muss spätestens alle vier Jahre erfolgen. Außerdem wurden die Wasserkästen erneuert, die äußere Beblechung aufgearbeitet und die Lok neu lackiert. Dafür musste die 99 4802 komplett zerlegt und wieder zusammengebaut werden, beschrieb Harald Gau von der Rügenschen Bäder-Bahn den enormen Arbeitsaufwand. Zuletzt war die Dampflok in den Jahren 2020, 2021 und 2022 jeweils rund 20 000 Kilometer für die Rügensche Bäder-Bahn gefahren.