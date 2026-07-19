Ungewohnt war das Bild: Statt vorneweg zu schnaufen, rollte die Dampflok 01 519 am Freitag – mittendrin im Gespann eines Zuges. Der Grund dafür ist schnell erklärt. Der schwarze Riese, Länge 24,35 Meter, war noch nicht betriebsfähig. In der DB Fahrzeuginstandhaltung Meiningen hatte die 1936 im Kasseler Hentschel-Werk erbaute Schnellzug-Lokomotive eine neue Rauchkammer erhalten. Darüber hinaus erfolgten diverse Kesselbauarbeiten, schilderte Marc Teschner vom Verein der Eisenbahnfreunde Zollernbahn. Außerdem wurde einiges am Triebwerk erneuert. „Derzeit ist die 01 519 zu 75 Prozent fertig, deshalb rollt sie im Gespann“, erklärte der Eisenbahnfreund. Die restlichen Arbeiten würden am Standort Rottweil vorgenommen, sodass die Lok künftig wieder zu historischen Sonderfahrten eingesetzt werden kann.