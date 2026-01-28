Aberkennung durch Uni: Voigt will Doktortitel vorerst nicht weiter führen

Erfurt (dpa/th) - Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt will seinen Doktortitel vorerst nicht weiter führen. Das kündigte der 48-Jährige nach einer Entscheidung zur Aberkennung seines Doktorgrades der Technischen Universität Chemnitz in Erfurt an. "Also ich habe in meiner bisherigen Amtsführung auch meine akademischen Titel nicht verwendet. Da es ein Widerspruchsverfahren ist, könnte ich es juristisch weiterführen. Das werde ich aus Respekt vor dem Verfahren nicht machen", sagte Voigt bei einer Pressekonferenz in der Staatskanzlei. Er werde es halten wie bisher.