Abergläubisch oder nicht?: Moritz Bleibtreu glaubt an 13 als Glückszahl

Hamburg - Schauspieler Moritz Bleibtreu (55) ist an einem "Unglückstag", einem Freitag, den 13., geboren und hat das Datum für sich mit einem Glücks-Label versehen. Er habe dieses Datum für sich immer irgendwie positiv umdrehen müssen, sagte Bleibtreu der Zeitschrift "Playboy". Also habe er die 13 zu einer Glückszahl gemacht. "Deshalb spielt die 13 in meinem Leben eine Rolle." Als abergläubisch würde er sich dennoch "nicht wirklich" bezeichnen, sagte der Wahl-Hamburger weiter. Aber: Wenn man an einem Freitag, den 13. geboren wurde, "ist man ja prädisponiert, eine Art von kleinem Aberglauben mit sich zu tragen".