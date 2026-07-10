Aus seiner Kur – „um vom Stress runterzukommen“ – macht Unternehmer Steffen Stupp keinen Hehl. „Meine Tochter war mit dabei auf Norderney“, erzählt er bei einem ersten Rundgang auf dem „AdventureGolfBierfein“ in Bad Liebenstein in der Vormittagssonne im Juli 2026 wenige Tage vor der Eröffnung, die am 10. Juli, 14 Uhr, stattfand. Nach einem Besuch einer Minigolfanlage sei die 13-Jährige der Meinung gewesen, so etwas sollte es in Bad Liebenstein auch geben. Elisabeth besucht das Gymnasium in Ruhla und würde sich freuen, wenn sie namentlich als Ideengeberin genannt werde, gibt Steffen Stupp dem Autor dieser Zeilen mit auf den Weg.