Breitschultrig, baumlang, wetterhartes Gesicht: Der Hüne schaut aus wie einer, der in jüngeren Jahren Kampftaucher oder Einzelkämpfer beim Bund war. „Ich habe überhaupt nicht gedient“, sagt Torsten Ansorg schmunzelnd. Dennoch macht der 46-Jährige Dinge, die auch einem Elitesoldaten gut zu Gesicht stehen. Er schlägt sich ohne einen Begleiter mit seinem Marschgepäck auf dem Rücken durch den Tann, nächtigt im Zelt unterm Himmelszelt. „Dafür gibt es die Bezeichnung Overnight“, sagt er. „Ich habe einen Fensehbericht gesehen, schließlich Youtube-Videos. Und dann habe ich gedacht, ich könnte das selbst mal ausprobieren.“