Abendgruß Das emsige Männlein mit dem Traumsand

Zu Beginn der Fußball-EM etwa hat der immer freundliche kleine Mann Kinder auf einem Bolzplatz besucht - und eine Runde mit ihnen gekickt. In anderen neuen Folgen geht es per Paddelboard nach Skandinavien oder mit einem Pistenmobil auf Tour. Für einen 3,5-minütigen Film werden etwa drei bis vier Wochen Produktionszeit benötigt.

An der Sandmann-Puppe hat sich vom Design her in den vergangenen 65 Jahren nicht viel geändert: "Seit Mitte der 60er Jahre sieht sie in etwa so aus wie heute. In den ersten Jahren hatte sie noch nicht die typischen kindlichen Gesichtszüge", berichtete Nina Paysen, rbb-Redakteurin für "Unser Sandmännchen", der dpa.

Die aktuelle Puppe sei etwas weicher in den Gesichtszügen geworden und der Bart sei etwas kürzer, die Haare hinten etwas länger. Charakteristische Merkmale sind weiterhin die rote Zipfelmütze und der rote Mantel und der Beutel mit dem Traumsand.

Er ist Teil des Einschlafrituals für viele Kinder

Jeden Abend schauen laut rbb rund eine Million kleine und größere Menschen den Sandmann bei einem der drei Fernsehsender oder auf den digitalen Plattformen. Auf den Plattformen wie ARD Mediathek oder beim Sandmann-Youtube-Kanal würden die Folgen auch in erster Linie abends gegen 19 Uhr abgerufen, berichtet Paysen.

In der Zuschauerpost an die Sender werde immer wieder wird geschildert, dass das Sandmännchen ein abendliches Ritual sei - und nicht wegzudenken aus dem Familienalltag.