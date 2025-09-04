 
Abend mit Nachhall Grabfeld zeigt Herz für Jannik

Über 30.000 Euro hat Freies Wort hilft e.V. an Familie Endefelder in Haina überweisen können. Eine Summe, die einem schwer kranken Jungen das Leben erleichtert.

 
Abend mit Nachhall: Grabfeld zeigt Herz für Jannik
Eine Collage für das Benefiz-Team und das ganze Dorf überreichte Barbara Gerhardt im Namen von „Freies Wort hilft e.V.“. Foto: Bastian Frank

Insgesamt beläuft sich die Unterstützung für den zwölfjährigen Jannik Endesfelder über „Freies Wort hilft“ inzwischen auf 30.400 Euro. Das Geld hat für die Familie bereits einen entscheidenden Unterschied gemacht: Damit konnte der dringend benötigte Aufzug in das Familienauto eingebaut werden.

Bevor das geschah, ereilte die Endesfelders allerdings eine schlechte Nachricht: Der Familienbus gab seinen Geist auf. Also musste auch noch ein neuer angeschafft werden. Der wurde dann direkt umgebaut. Denn ohne den Lift war der Transport für Jannik, der auf einen Rollstuhl angewiesen ist, kaum möglich. „Seit der neue Aufzug im Auto ist, ist unser Alltag deutlich leichter“, erzählt Mutter Luisa Endesfelder. Sie betreut Jannik derzeit zu Hause, weil die Pflegekraft, die ihn sonst zur Schule begleitet, längerfristig ausfällt. Dass nun sogar noch ein so hoher Betrag übrig bleibt, war für sie eine unerwartete Freude: „Damit können wir auch künftig notwendige Investitionen für Jannik stemmen. Wir sind unendlich dankbar für das, was hier passiert ist.“

Eine starke Region

Barbara Gerhardt betonte bei der Übergabe, wie stark die Region in solchen Momenten zusammenhält: „Das Grabfeld ist großzügig und solidarisch – so eine Hilfsbereitschaft gibt es nicht überall.“ Als bleibende Erinnerung schenkte sie dem Hainaer Kirmesverein eine Collage mit Bildern des Abends. „Sie gehört dem ganzen Dorf“, sagte Organisator Tim Seeber, der gemeinsam mit seinen Kirmesfreunden die Benefizveranstaltung koordiniert hatte.

Das Herz einer Region

Der 19. Juli war ein Datum, das viele in Haina nicht vergessen werden. Wo sonst die Ruhe des kleinen Dorfes herrscht, pulsierte an diesem Sommerabend das Herz einer ganzen Region – für Jannik. Über 300 Menschen kamen zusammen, rund 70 Helferinnen und Helfer, Vereine, Feuerwehr und Sportfreunde machten das Fest möglich.

Die Band Shaka sorgte für beste Stimmung, während die Kirmesgesellschaft am Eingang Spenden sammelten. Auch Jannik war mit seinen Eltern dabei – sichtlich bewegt von der Welle der Unterstützung. „Was die Menschen hier für uns tun, ist kaum zu fassen“, sagte Luisa Endesfelder damals mit Tränen in den Augen.

Für die Organisatoren war es ein Kraftakt. „Der Abend war rundum gelungen, die Resonanz riesig und die Spendenbereitschaft überwältigend“, resümierte Tim Seeber, der viel Zeit in die Koordination gesteckt hatte. Er ist überzeugt: „Zur Kirmes wird in Haina noch viel über diesen Benefizabend gesprochen werden.“

Auch die Musiker von Shaka, Oliver Motz und Nils Brauner, waren begeistert: „Für uns als junge Band war das ein toller Start. Benefizkonzerte können wir uns gut öfter vorstellen – uns geht es um die Freude an der Musik, nicht ums Geld.“

Am Ende bleibt das Gefühl eines besonderen Abends, der weit über Haina hinaus strahlte – und ein Zeichen dafür, was Gemeinschaft bewegen kann.

Wer noch spenden möchte, gerne an Freies Wort hilft e.V., Verwendungszweck: Jannik Haina, IBAN: DE39 840500 00 1705 017 017, Rhön-Rennsteig-Sparkasse.

Haina kann feiern und spenden und zusammenhalten – den Beweis dafür tritt das Dorf gerne zu seiner nächsten Kirmes an. Die findet vom 31. Oktober bis 2. November 2025 statt. Die Nachkirmes ist jeweils am 7. und 9. November 2025.