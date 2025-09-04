Abend mit Nachhall: Grabfeld zeigt Herz für Jannik

Bevor das geschah, ereilte die Endesfelders allerdings eine schlechte Nachricht: Der Familienbus gab seinen Geist auf. Also musste auch noch ein neuer angeschafft werden. Der wurde dann direkt umgebaut. Denn ohne den Lift war der Transport für Jannik, der auf einen Rollstuhl angewiesen ist, kaum möglich. „Seit der neue Aufzug im Auto ist, ist unser Alltag deutlich leichter“, erzählt Mutter Luisa Endesfelder. Sie betreut Jannik derzeit zu Hause, weil die Pflegekraft, die ihn sonst zur Schule begleitet, längerfristig ausfällt. Dass nun sogar noch ein so hoher Betrag übrig bleibt, war für sie eine unerwartete Freude: „Damit können wir auch künftig notwendige Investitionen für Jannik stemmen. Wir sind unendlich dankbar für das, was hier passiert ist.“