Die Aula des Hildburghäuser Berufschulzentrums ist gewiss kein kleiner Raum. Und er ist am späten Montagnachmittag spontan ganz gut gefüllt. Spontan deswegen, weil dieser „Abend des Handwerks“ im Landkreis zum ersten Mal über die Bühne geht. Keiner der 51 anwesenden Handwerker und Unternehmer – meist aus Familien- oder Kleinbetrieben – weiß so richtig, was ihn erwartet. Gekommen sind sie aus Neugier und weil sie ähnliche Sorgen haben, vor allem aber viele Fragen.