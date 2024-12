EU-Richtlinie macht Vorgaben

Laut der EU-Wasserrahmenrichtlinie sollen bis zum Jahr 2027 alle natürlichen Fließgewässer in einem guten oder sehr guten ökologischen Zustand sein. Zuletzt wurden laut Bundesumweltamt aber nur acht Prozent der deutschen Fließgewässer so eingestuft. Die Querbauwerke sind laut WWF ein wesentlicher Faktor dafür, dass die Gewässer in so einem schlechten Zustand sind.