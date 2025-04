Mit einem Blumenstrauß hieß das Sana-Klinikum Coburg zu Beginn der Woche Marcus Thieme und Franziska Groenen offiziell willkommen. Den einen als als Leiter einer neu sich gründenden Klinik für Gefäßmedizin, die andere als neue Chefin der Notaufnahme am Vestestadt-Krankenhaus. Geschäftsführerin Melanie John erläuterte: „Der Bedarf an gefäßmedizinischen Behandlungen wächst kontinuierlich, insbesondere aufgrund des demografischen Wandels. Es ist nur folgerichtig, dieser Entwicklung Rechnung zu tragen. Mit der Klinik für Gefäßmedizin verbessern wir die Patientenversorgung in diesem Bereich gezielt und auf höchstem Niveau.“