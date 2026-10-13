Ab Mitte Dezember Neue Züge, neue Probleme - Der nächste Fahrplan für Bayern

München-Rosenheim gesperrt - Diesel-Fernzüge über Mühldorf

Während die Route Nürnberg-Regensburg-Passau nach den Korridorsanierungen zum Fahrplanwechsel frisch saniert sein soll, steht die nächste Sperrung schon an: Zwischen 8. Februar und 9. Juli ist die Sanierung der vielbefahrenen Strecke München-Rosenheim-Salzburg geplant. Für Reisende in Fernzügen nach Salzburg bedeutet das: monatelang nur noch drei Eurocitys täglich in beide Richtungen mit Umweg im Schlepptau von Dieselloks über Mühldorf am Inn.

Die Railjet-Züge von München nach Budapest werden über Passau umgeleitet, die Eurocitys nach Graz, die dann nur noch zweimal am Tag fahren, über Wörgl. Details zur geplanten Sanierung und den Folgen für Fahrgäste will die Bahn in den kommenden Tagen bekanntgeben.

Baustellen: Immer weniger ICE-Züge via Donauwörth nach Berlin

Baustellen dürften Bahnreisende auch andernorts vor Probleme stellen. So fällt vom 5. Februar 2027 an erst eine von acht ICE-Verbindungen von Augsburg und Donauwörth via Nürnberg nach Berlin weg, von Mai an können dann laut Bahn nur noch zwei ICE von und nach Berlin täglich ohne Halt in Nürnberg auf der Route fahren. Vom 16. Oktober 2027 an fahren die weißen Schnellzüge dann nur noch ab und bis Nürnberg - Fahrgäste aus Donauwörth haben dann keine Direktzüge mehr.

Vom 13. August 2027 an entfallen außerdem acht ICE-Züge täglich zwischen Frankfurt und Nürnberg, davon auch zwei von und nach Passau. Zwischen Frankfurt und Nürnberg soll es aber laut Bahn weiter "mindestens stündliche" ICE-Verbindungen geben.