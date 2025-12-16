Würzburg (dpa/lby) - Die einen untersuchen geologische Formationen in entlegenen Gebieten wie der Wüste Sahara oder dem Nordpol, andere kleine Satelliten können bei der Warnung vor Vulkanausbrüchen und Erdbeben helfen: Im kommenden Jahr - wahrscheinlich im Juni - will das Zentrum für Telematik (ZfT) in Würzburg zehn Kleinsatelliten für Telekommunikations- und Erdbeobachtungsaufgaben von den USA aus ins All bringen lassen. ZfT-Vorstand Klaus Schilling erklärt, was insbesondere die bayerischen Waldbesitzer davon haben: