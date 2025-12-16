Welchen Vorteil bieten kleine Satelliten?

Kleine Satelliten sind in der Entwicklung und bei der Platzierung in der Umlaufbahn deutlich günstiger als ihre großen Geschwister. "Von den zehn, die wir hochschießen, ist der Kleinste so groß wie ein Schuhkarton, der Größte wie eine Mikrowelle", erzählt Schilling. Wenn alles klappt, werden dann seinen Angaben nach zum ersten Mal so viele Satelliten einer deutschen Institution wie noch nie gleichzeitig ins All gestartet sein.