Ab in den Container Schlagersänger Achim Petry macht bei "Promi Big Brother" mit

Unterföhring/Köln - Der Schlagersänger Achim Petry, Sohn von Wolfgang Petry, zieht in den "Promi Big Brother"-Container ein. Wie die Produktionsfirma auf Instagram mitteilte, wagt der 51-Jährige seinen ersten Ausflug ins Reality-TV. Das Format ist ab dem 6. Oktober im Stream bei Joyn und bei Sat.1 zu sehen. "Ich freue mich derbe auf alle Erfahrungen, die ich bei dem Projekt erleben darf", schrieb Petry auf Instagram, der als "Sohn von Musik-Legende Wolfgang Petry" beworben wird. Achim Petry singt Lieder wie "Das wird ne lange Nacht" und "Keiner liebt dich ... so wie ich!"