Nun wird es konkret: Für die geplante Pflegeschule der WBS Schulen in Ilmenau ist offenbar ein Standort gefunden. Nach Angaben des Bildungsträgers soll die neue Berufsfachschule in der Weimarer Straße 28 entstehen. Die Immobilie habe sich in den vergangenen Wochen „als Bildungsort der Zukunft herauskristallisiert“. Aktuell würden die Mietverträge mit dem Vermieter geschlossen, parallel laufe das Anerkennungsverfahren als Berufsfachschule bei den zuständigen Behörden.