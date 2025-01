Ab 6. Januar: Schienenersatzverkehr zwischen Themar und Eisfeld

Wegen Arbeiten der Deutschen Bahn AG am Bewuchs auf und neben dem Gleis ist die Bahnstrecke zwischen Themar und Eisfeld im Zeitraum vom Montag, dem 6. Januar, Samstag, dem 25. Januar, jeweils an den Wochentagen Montag bis Samstag zwischen 8.20 Uhr und 16.20 Uhr gesperrt. Das teilt die Süd Thüringen Bahn mit. In diesem Zeitraum werden alle Züge durch einen Bus im Schienenersatzverkehr ersetzt. Dadurch entstehen längere Fahrzeiten und Anschlüsse werden eventuell nicht erreicht. Des Weiteren ist zu beachten, dass die Mitnahme von Fahrrädern in Bussen des Schienenersatzverkehrs nur eingeschränkt möglich ist.