Ab 2026: Neuer Mast für schnelleren Mobilfunk in Probstzella

Telekom-Mitwerber können Masten mitnutzen

Georg von Wagner, Unternehmenssprecher bei der Deutschen Telekom, erklärte, dass nach der Übergabe des Masts Ende 2025 der Einbau der Sendetechnik erfolgen werde. „Darauf finden intensive Tests und später die Integration ins Netz der Telekom statt. Das sollte im ersten Halbjahr 2026 passieren und danach wird er angeschaltet“, benannte von Wagner den Zeitplan.