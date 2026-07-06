Wiesbaden/Bonn/Koblenz - Es ist lange angekündigt gewesen, nun wird es ernst für Reisende auf der rechtsrheinischen Bahnstrecke: Zwischen Hessens Landeshauptstadt Wiesbaden und Troisdorf in Nordrhein-Westfalen wird die Strecke vom 10. Juli an monatelang gesperrt. Bis Mitte Dezember sollen unter anderem Gleise, Weichen, Oberleitungen, Signaltechnik, Brücken, Tunnel, Bahnübergänge und Bahnhöfe grundlegend erneuert und modernisiert werden. Ziel ist es unter anderem, die Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit des Bahnverkehrs zu verbessern, wie die Deutsche Bahn (DB) mitteilte.