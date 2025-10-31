Ab 1. November in Bayern: Anonyme Spurensicherung für Opfer sexueller Gewalt

München (dpa/lby) - Opfer von sexueller oder körperlicher Gewalt können in Bayern künftig mögliche Spuren vertraulich sichern lassen. "Bayern hat die rechtlichen Voraussetzungen dafür geschaffen, dass Krankenhäuser, vertragsärztliche Praxen sowie medizinische Versorgungszentren ab dem 1. November Gewaltopfern die vertrauliche Spurensicherung als Kassenleistung anbieten können", sagte Gesundheitsministerin Judith Gerlach (CSU). Die Kosten sollen anonymisiert die gesetzlichen Krankenkassen übernehmen.