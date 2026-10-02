Cleveland - NFL-Altmeister Aaron Rodgers hat mit seinen Pittsburgh Steelers eine knappe Auswärtsniederlage in Cleveland kassiert - und dabei vor allem mit einem kurzen Wortgefecht für Aufsehen gesorgt. Im ersten Viertel der Partie war zu sehen, wie der Quarterback genervt in Richtung Chefcoach Mike McCarty an der Seitenlinie brüllte: "Was zur Hölle! Sag was an!" Die TV-Kameras fingen auch die Antwort des Trainers ein: "Verdammtes Arschloch." Am Ende unterlagen die Steelers um den 42 Jahre alten Rodgers mit 24:27.