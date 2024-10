A94 bei Neuötting: Mann radelt betrunken mit Pedelec über die Autobahn

Neuötting (dpa/lby) - Ein 57-Jähriger ist mit einem Alkoholwert von über zwei Promille mit seinem Pedelec auf die Autobahn 94 in Oberbayern gefahren. Er sei am Sonntagvormittag auf dem Seitenstreifen auf Höhe Neuötting (Landkreis Altötting) in Richtung Passau geradelt, teilte die Polizei mit. Ein anderer Verkehrsteilnehmer hatte demnach die Polizei gerufen und von einem Fahrradfahrer auf der Autobahn berichtet.