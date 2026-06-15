A93 bei Regensburg: Lastwagen verliert Bierkisten - Autobahn gesperrt

Regensburg (dpa/lby) - Ein mit Bierflaschen beladener Lastwagen hat große Teile seiner Ladung auf der Autobahn 93 bei Regensburg verloren. Die Bierkisten und -flaschen verteilten sich auf der kompletten Fahrbahn, teilweise auch in Gegenrichtung, wie die Polizei mitteilte. Die Autobahn wurde am Mittwochnachmittag in Richtung München kurz nach dem Autobahnkreuz Regensburg komplett gesperrt, in Gegenrichtung war die linke Spur betroffen.