A9 am Morgen freigegeben: A9 nach Unfall gesperrt – drei Verletzte

Münchberg (dpa/lby) - Nach einem Unfall mit mehreren Schwerverletzten ist die Autobahn 9 bei Münchberg (Landkreis Hof) in Richtung Berlin zeitweise voll gesperrt worden. Eine 54-Jährige kam in der Nacht mit ihrem Wagen nach links von der Fahrbahn ab und streifte die Betonleitwand, wie die Polizei mitteilte. Anschließend fuhr das Auto unkontrolliert nach rechts, prallte erneut gegen die Leiteinrichtung und kippte auf die Seite.