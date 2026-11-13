A73-Unfälle: Doppeltes Pech an der Autobahn

Auch ein 42-jähriger Autofahrer verunglückte im Bereich Eisfeld. Er war gegen 16.30 Uhr von der Autobahnabfahrt der A73 in Richtung Eisfeld unterwegs, als sein Wagen in einer Kurve von der Straße abkam und an einem Abhang zum Stehen kam. Das Fahrzeug wurde erheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden. Ob es sich um die Ausfahrt Eisfeld-Süd oder Eisfeld-Nord handelt, wurde nicht mitgeteilt.