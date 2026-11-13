A73-Unfälle: Doppeltes Pech an der Autobahn

Gleich zweimal kamen Autofahrer am Donnerstagnachmittag bei Eisfeld (Landkreis Hildburghausen) von der Straße ab. Die Unfallstellen lagen nicht weit voneinander entfernt.
Die Strecke von Suhl nach Nürnberg hat offenbar einige Tücken. Gleich zwei Autos rutschten aus Kurven nahe der Anschlussstellen von der Fahrbahn.
Gleich zweimal kamen Autofahrer am Donnerstagnachmittag bei Eisfeld (Landkreis Hildburghausen) von der Straße ab. Die Unfallstellen lagen nicht weit voneinander entfernt.
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Zunächst verlor laut Polizeisprecherin Jennifer Pfeiffer ein 69-Jähriger auf der Straße zwischen Eisfeld und der Autobahn-Anschlussstelle Eisfeld-Süd in einer lang gezogenen Rechtskurve die Kontrolle über sein Auto. Der Wagen kam von der Fahrbahn ab. Der entstandene Schaden wird auf rund 2000 Euro geschätzt.
Auch ein 42-jähriger Autofahrer verunglückte im Bereich Eisfeld. Er war gegen 16.30 Uhr von der Autobahnabfahrt der A73 in Richtung Eisfeld unterwegs, als sein Wagen in einer Kurve von der Straße abkam und an einem Abhang zum Stehen kam. Das Fahrzeug wurde erheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden. Ob es sich um die Ausfahrt Eisfeld-Süd oder Eisfeld-Nord handelt, wurde nicht mitgeteilt.
In beiden Fällen blieben die Autofahrer unverletzt.