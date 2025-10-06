Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Montagmorgen auf der Autobahn 73 in Höhe der Abfahrt Suhl-Zentrum gekommen. Gegen 9.30 Uhr war ein Pkw aus dem mittelfränkischen Landkreis Roth (Bayern) mit hoher Geschwindigkeit auf dem rechten Fahrstreifen auf ein vorausfahrendes Fahrzeug aufgefahren, bestätigte Feuerwehr-Einsatzleiter Denis Kummer unserer Redaktion. „Es kam zu einem heftigen Zusammenprall“, so Kummer. Der Vorfall ereignete sich in Fahrrichtung Suhl-Friedberg.