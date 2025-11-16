Eine 23-jährige Audi-Fahrerin kam nach ersten Erkenntnissen nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr durch den Straßengraben und anschließend auf die Leitplanke auf. Das Auto überschlug sich, riss dabei eine Notrufsäule aus der Verankerung und kam schließlich an einer Böschung zum Stillstand.



Die Fahrerin wurde verletzt und musste ins Krankenhaus Suhl gebracht werden. Die Feuerwehr Schleusingen war im Einsatz, um Trümmerteile zu beseitigen und auslaufende Flüssigkeiten zu binden. Für die Rettungsarbeiten wurde die Autobahn halbseitig gesperrt. Das Fahrzeug wurde vollständig zerstört.