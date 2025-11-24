Aus bislang ungeklärter Ursache kam das Fahrzeug von der Fahrbahn ab. Die alleinbeteiligte Person wurde dabei verletzt, konnte sich jedoch selbstständig aus dem Fahrzeug befreien und wurde anschließend ins Krankenhaus gebracht.
Am Sonntagnachmittag kam es auf der A73 zwischen Schleusingen und Eisfeld zu einem Verkehrsunfall mit einem Pkw.
