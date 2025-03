Der 58-jährige Fahrer eines Sattelzugs, der mit rund 15 Tonnen Lebensmittel beladen war, befuhr gegen 2 Uhr Morgens die A73 von Coburg in Richtung Bamberg. Kurz vor der Anschlussstelle Untersiemau wurde ihm nach Angaben der Polizei wohl übel. Infolgedessen krachte er nach rechts in die Außenschutzplanke und im weiteren Verlauf wieder nach links. Anschließend krachte der Lastwagen in die Mittelschutzplanken und kippte um.