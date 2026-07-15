Die jüngste Hitzewelle hat auch an der A73 ihre Spuren hinterlassen. Wegen kurzfristig nötiger Bauarbeiten musste die Strecke zwischen Eisfeld-Nord und Schleusingen am Dienstagabend gesperrt werden. Wie der Sprecher der Außenstelle Erfurt der Autobahn GmbH, Paul Seeliger, auf Anfrage erklärte, war bei Kontrollen ein drohender sogenannter Blow-Up festgestellt worden.