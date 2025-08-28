Gerade war die Feuerwehr mit dem Einsatz an einem brennenden Kleintransporter auf der A 73 bei Schleusingen (Landkreis Hildburghausen) fertig, da hörten die Einsatzkräfte einen lauten Schlag. Eine Luxuslimousine der Marke Maybach aus dem Mercedes-Konzern war bei extrem hoher Geschwindigkeit ins Schleudern geraten, nach rechts von der regennassen Fahrbahn abgekommen, eine Böschung hinaufgefahren und hatte sich anschließend viermal überschlagen – Totalschaden.