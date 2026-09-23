Ein Wort gilt als typisch deutsch im Umgang mit der Elektro-Mobilität: „Ladeangst“. Was ist, wenn der Akku meines E-Autos auf offener Strecke schlapp macht? Zahlreiche Lade-Möglichkeiten gerade an oder in der unmittelbaren Nähe der Autobahnen sollen den Autofahrern diese Angst nehmen. Laut Autobahn GmbH wird in zwei Wochen eine weitere Gelegenheit hinzu kommen – am Parkplatz „Im Werratal“ der A73 bei Eisfeld soll am 7. Oktober ein neuer Schnelladepark eröffnet werden.