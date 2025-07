Planmäßige Tunnel-Wartungsarbeiten bedeuten in der kommenden Woche wieder auf Autofahrer auf der A 71 Umleitungen. Dieses Mal betrifft es den Tunnel Hochwald bei Zella-Mehlis. In der Nacht von Montag (14.7.) zu Dienstag (15.7.) ist die Röhre in Fahrtrichtung Norden (Sangerhausen) gesperrt, in der nacht darauf Richtung Süden beziehungsweise Schweinfurt.