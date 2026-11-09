Thüringens zweitjüngster Autobahntunnel, der Schmücketunnel auf der A71 bei Heldrungen (Kyffhäuserkreis) muss sich einer Generalsanierung unterziehen: Wie die Autobahn GmbH als Betreiberin informierte, wird der Tunnel am Donnerstag in dieser Woche (12. November) in beiden Richtungen gesperrt. Anders als bei den üblichen Wartungs-Sperrungen in den Tunneln etwa im Rennsteig-Bereich ist nicht etwa in der Nacht gesperrt, sondern tagsüber. Laut Autobahn GmbH ist die Sperrung zwischen 9 und 15 Uhr angesetzt.