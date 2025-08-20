 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region
  4. Thüringen

  6. Vollsperrung auf A71 nach Unfall - Mann verletzt

A71 bei Meiningen Vollsperrung auf A71 nach Unfall - Mann verletzt

Nach einem Unfall laufen seit mehreren Stunden Bergungsarbeiten - ab Meiningen Nord ist kein Durchkommen mehr. Schon seit 5 Uhr steht der Verkehr und wird abgeleitet.

 
Schließen

Diesen Artikel teilen

A71 bei Meiningen: Vollsperrung auf A71 nach Unfall - Mann verletzt
1
Die Polizei leitet die Autoschlange an der Anschlussstelle Meiningen-Nord ab (Symbolbild) Foto: Friso Gentsch/dpa

Meiningen - Nach einem Unfall mit einem Verletzten ist die Autobahn 71 Richtung Sangerhausen (Landkreis Schmalkalden-Meiningen) zwischen den Anschlussstellen Meiningen Nord und Dreieck Suhl gesperrt. Seit den frühen Morgenstunden steht der Verkehr dort still, wie die Polizei mitteilte.

Nach der Werbung weiterlesen

Aufgrund des Umfangs der Bergungsarbeiten sei unklar, wann die Sperrung wieder aufgehoben werden könne. Aktuell wird der Verkehr über die Anschlusselle Meiningen-Nord von der Autobahn geleitet. 

Ursache war ein Auffahrunfall zwischen einem Pkw und einem Lkw. Ein Mann war aus bislang unbekannten Gründen gegen 5 Uhr am Morgen auf den vorausfahrenden Lkw aufgefahren und hatte sich infolge mehrfach mit seinem Wagen überschlagen. Er wurde schwer verletzt in eine Klinik gebracht.